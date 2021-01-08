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"ГКНБ не будет служить меркантильным интересам и не станет политорудием"

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- Азиз Осмонов
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Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что якобы сотрудники органов национальной безопасности хотят сделать важное заявление в отношении одного из кандидатов в президенты КР является фейковой. Об этом сообщили в ГКНБ.

Они отметили, что изложенные факты в данном обращении распространяются некоторыми оппонентами с целью дискредитации перед общественностью данного кандидата в период важных политических процессов в КР.

- ГКНБ КР совместно с другими силовыми и правоохранительными органами проводит работу по пресечению провокаций деструктивных сил. ГКНБ не будет служить меркантильным интересам, отдельным политическим и иным силам. А также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главное цель – это служение во благо народа и процветание Кыргызстана. Напоминаем, что силовые структуры и правоохранительные органы вне политики. Сил и средств силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией, - подчеркнули в Госкомитете нацбезопасности.

ГКНБ предупреждает, что за распространение провокационных и других сообщений подобного характера предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/395936
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, ГКНБ
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