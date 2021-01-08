Садыр Жапаров в Бишкеке: Все можно исправить. Главное – работать для народа

"Дорогие бишкекчане! Кыргызстанцы, соотечественники! Независимо от того, на каком языке мы говорим и к какой религии относимся – давайте объединимся! С вашей поддержкой, объединившись, мы можем запустить такой нужный и важный для страны процесс обновления!".

С таким призывом на встрече с жителями Бишкека выступил кандидат в президенты Садыр Жапаров. Сегодня в столице Жапаров завершил свою предвыборную кампанию.

Садыр Нуркожоевич остановился на главных проблемах и обратился к горожанам и кыргызстанцам в целом с несколькими призывами.

"Пришло время объединиться всем, потому что страна стоит перед важным выбором пути развития Кыргызстана: или порочная система власти и дальше будет разрушать наше государство и общество, или мы придем к политическому примирению для того, чтобы, наконец, заняться решением важных для страны проблем!" – отметил он.

Жапаров сделал и достаточно смелое заявление. Он выразил сожаление, что не только власть в последние годы была оторвана от народа, власть не знала, чем живут люди, но и столица не знает, как живут регионы.

"Но чтобы добиться процветания, нам нужно держаться вместе! Нужно в первую очередь относиться друг к другу с уважением и пониманием, помнить, что мы – одна страна, один народ!" – призвал Жапаров.

Он заявил, что не будет врать и обещать, что за один день или год все можно решить: "Это невозможно. И вы, и я это прекрасно понимаем. Но мы должны начать работать в этом направлении, начать менять систему прямо сейчас! И в первую очередь нам нужно добиться политической стабильности в стране. Нужно запустить системные преобразования государственной системы управления! Параллельно с этим нам предстоит вплотную, серьезно заняться экономикой и социальными проектами. Нужно уничтожить коррупционные схемы, искоренить бюрократию, начать нормально и открыто работать с инвесторами. У нас большой внутренний инвестиционный потенциал".

Кандидат в президенты напомнил о том, что когда-то в столице работали десятки фабрик, заводов, производственных площадок. У людей была стабильная работа и заработок! Сегодня Бишкек живет в основном куплей-продажей и сферой развлечений.

"В Бишкеке сейчас строят торговые центры, но не строят библиотеки. Открывают новые рестораны, но нет новых спортивных центров. Один за другим возводят ночные клубы, но за 30 лет независимости не построен ни один культурный центр или музей", – констатировал кандидат. Но при этом заверил, что все исправимо, все можно наладить.

"Главное – работать на народ, для народа, не растаскивать кредиты и бюджетные средства, а честно выполнять свой долг! Я знаю, что будет сложно. Но нужно действовать! Пора уже сломать эту систему, которая разрушает наш Кыргызстан, нашу с вами жизнь! Нужно будет принимать сложные, непопулярные решения. Для этого нужна политическая воля. И она у нас есть!" – уверил Садыр Жапаров.

Садыр Нуркожоевич призвал бишкекчан и гостей столицы 10 января выполнить свой гражданский долг, прийти на выборы и проголосовать за обновленный Кыргызстан, за сильное и свободное государство!

Стоит отметить, что в поддержку Садыра Жапарова выступили представители комитета женщин Бишкека, русского культурного центра "Гармония", общественные деятели.

Заместитель председателя комитета женщин Дарика Мамбетова, взяв слово, отметила, что Садыр Жапаров – человек из народа. Как только народ поставил его во главе страны, он за короткое время смог установить стабильность, всего за несколько дней решил очень много проблем народа, которые предыдущие руководители не могли решить годами, сказала она.

"Впервые в истории Кыргызстана народу самому дают решить вопрос о том, какая форма правления у нас должна быть", – отметила Мамбетова.

В свою очередь президент культурного центра "Гармония" Александр Степанюк в своем выступлении отметил, что "только в единстве, только в дружбе и мирном соседстве мы можем добиться чего-то хорошего для каждого из нас, для нашего многонационального народа, для нашей страны.

И в этом наши цели и задачи, чему я очень рад, совпадают с позицией кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Я всецело поддерживаю его призывы объединиться всем гражданам Кыргызстана! Мы просто обязаны это сделать!".

Традиционно после выступлений Садыр Жапаров ответил на вопросы избирателей.

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "08" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)