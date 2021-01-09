Школьный учитель домогался ученика. Сурабалдиева прокомментировала случай

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева прокомментировала задержание школьного учителя, который подозревается в сексуальных домогательствах к ребенку.

"Сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних детей со стороны учителя – это вопиющий случай", - цитирует пресс-служба правительства Эльвиру Сурабалдиеву. - "Таких фактов впредь не должно быть ни в одной школе страны. Руководство общеобразовательных учреждений в свою очередь, профильные муниципальные и государственные органы, также не должны быть равнодушными к малейшим сигналам, обращениям родителей и учеников. Нельзя допускать к работе с детьми лиц, имеющих ментальные отклонения".

Вице-премьер-министр дала ряд поручений по произошедшему случаю.

Напомним, ранее милиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины, который работал в столичной школе учителем. Мать 15-летнего ученика заявила о том, что учитель домогался к ее сыну. Учитель арестован по решению суда на два месяца. Ведется следствие.