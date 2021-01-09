Задержаны активисты, вымогавшие $250 тыс. у руководства "КыргызТемирЖолу"

Задержаны активисты М.А. и У.Д., которые вымогали $250 тыс. у руководства Госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу". Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной служба ГКНБ.

Досудебное производство по статье 203 ч.3 п.2 было начато после заявления от руководства госпредприятия.

"В ходе следствия было установлено, что граждане М.А. и У.Д. под угрозой возможного проведения проверки деятельности указанного госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства отмеченного госпредприятия, стали вымогать денежные средства в сумме 250 000 долларов США. Руководство ГП НК "Кыргыз Темир Жолу" было вынуждено передать М.А. и У.Д. указанную сумму денежных средств для

положительного решения вопроса", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Задержанные М.А. и У.Д. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

АКС ГКНБ просит граждан сообщать об аналогичных фактах вымогательства и угроз на горячую линию по следующим телефонам: 0312 66-00-20 и 0501-66-00-20 (WhatsApp, Telegram).