Смог в Бишкеке. При мэрии создан экологический совет

В Бишкеке состоялась встреча общественности и экспертного экологического сообщества по проблеме смога в столице и методам борьбы с загрязнением воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков, депутаты ЖК КР, председатель Бишкекского городского Кенеша Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева, специалисты государственных и городских служб, представители общественных объединений, эксперты и аналитики в области экологии и здоровья.

Экспертное экологическое сообщество обозначило причины возникновения смога в столице и обсудило срочные, среднесрочные, а также перспективные пути решения вопроса.

Отметим, что при мэрии города Бишкек создан экологический совет для стратегического планирования развития столицы под председательством вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева. Совет должен стать механизмом взаимодействия городских служб и экспертов.

Поступили предложения по реформе городского транспорта в пользу экодружелюбных видов авто, внедрения специализированных режимов движения транспорта и введения обязательного экологического техосмотра на предмет наличия катализаторов.

Исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин презентовал ряд мероприятий по озеленению столицы, среди них, введение моратория на вырубку деревьев, повышение эффективности расходов городского бюджета, направленных на приобретение посадочного материала, адаптированного для защиты города (деревья, кустарники).

Также одно из главных направлений – переход ТЭЦ г. Бишкек, столичных котельных и жилого сектора на альтернативный вид топлива. Мы обсудили возможные пути "безболезненного" перехода жилых массивов на газ, среди них: фискальные послабления для домохозяйств, которые будут пользоваться передовыми технологиями отопления, программы по утеплению домов и др.

И.о. премьер-министра отметил, что необходимо принятие мер по планировке города с учетом розы ветров, перспективного плана озеленения и продуваемости города.