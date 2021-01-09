МВД просит воздержаться от распространения ложных сообщений в соцсетях

МВД обращается к гражданам Кыргызстана воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики напоминает, что за распространение провокационных и других материалов с целью дестабилизации ситуации, предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.

"Мы знаем, что некоторыми гражданами распространяются ложные сообщения в мессенджере Whatsapp и других социальных сетях, содержание которых направлено дестабилизацию обстановки в обществе.

В этой связи Министерство внутренних дел обращается к гражданам не поддаваться провокационным сообщениям, распространяемым в социальных сетях некоторыми отдельными лицами. Проводится работа по установлению распространителей подобных провокационных материалов. МВД Кыргызской Республики призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях, и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону – 102".