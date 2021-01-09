В Панфиловском районе начали функционировать передвижные пункты милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее 7 января 2021 года Министерством внутренних дел Кыргызской Республики двум органам внутренних дел Чуйской области были переданы микроавтобусы, оборудованные для использования в качестве передвижных приемных милиций. Уже с 8 января указанные передвижные приемные пункты милиции приступили к своей работе и начали проводить профилактические мероприятия по предотвращению преступлений среди местных жителей Панфиловского района.

ГУВД Чуйской области отмечает, что основной задачей передвижных приемных пунктом милиции, которые будут курсировать на всей территории Панфиловского района, является должное обеспечение безопасности граждан и своевременное реагирование на имеющиеся жалобы и заявления граждан.

На каждой машине ППМ (передвижные приемные милиции) будут дежурить более трех сотрудников, в том числе из оперативных служб.

В мобильную приемную могут обратиться все граждане а также и местные жители с различными проблемами и получить консультацию и правовую помощь по различным вопросам.

Меры реагирования в каждом случае будут максимально оперативными.