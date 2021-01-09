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Кыргызстан примет участие в праздновании юбилея ШОС

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- Евгений Денисенко
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Наступивший 2021 год пройдет под знаком 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящем праздновании этой даты шла речь в Секретариате ШОС, где подвели итоги 2020 года.

Активным участником мероприятий, посвященных юбилею ШОС, станет и Кыргызстан – одна из стран, стоявшая у истоков создания этой международной организации. Она была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана. В результате подписания в 1996-1997 годах между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы. 10 июля 2015 года в ШОС вступили Индия и Пакистан. Кроме того, наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

"Создание ШОС наполнено новым качественным содержанием, региональное сотрудничество придало ему многопрофильный характер, имело кардинальное значение для стабилизации обстановки в сфере безопасности, показало всему миру уникальный пример нового внеблокового типа региональной структуры. За прошедшие годы ШОС заложила прочную базу для уверенного и поступательного движения вперед и получила всеобщее признание в мире. Развернуто тесное сотрудничество в области безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей", - отмечает генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Выступая в Секретариате ШОС, он заявил, что в сложных условиях пандемии страны "семьи ШОС" проявили сплоченность и солидарность, оказывая друг другу помощь и поддержку, в том числе путем задействования механизмов этой организации на различных уровнях.

"На встречах глав государств и правительств была подтверждена твердая позиция государств-членов, что дружба, сотрудничество, совместное развитие и совместное процветание являются нашими общими целями", - отметил Норов. И подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии, укрепления "шанхайского духа". А также -успешного проведения в текущем году саммита ШОС в Таджикистане, который сейчас председательствует в организации. Генсек также напомнил, что 2021-й объявлен "Годом культуры Шанхайской организации сотрудничества", в связи с чем намечен ряд посвященных этому мероприятий.

Тем временем, уже утвержден символ 20-летия создания ШОС, изображенный в виде цифры "20", с флагами государств-участников.


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URL: https://www.vb.kg/395957
Теги:
Китай, Россия, Кыргызстан, ШОС
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