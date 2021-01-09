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Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил жену

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жанар Акаев опроверг информацию о том, что избил свою жену. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

- Дорогие друзья! Особенно журналисты. Информация о том, что Жанар Акаев избил жену, полностью не соответствует действительности. Это невозможно. Какой источник сообщил об этом и на каком основании? Или пригласить каждого из вас домой? Подчеркну, этого никогда не было и не будет", - написал Акаев.

Его супруга Жыргал Кенжебаева (Масалбекова) подтвердила слова Жанара Акаева. В Твиттере она написала, что не писала заявление в милицию и она в полном порядке.

Отметим, в правоохранительных органах сообщили, что 8 января поступило сообщение о факте семейного насилия. Потерпевшая К.Ж. написала заявление, что ее супруг А.Ж. на почве ссоры ударил ее несколько раз по шее и ногам, в результате чего она поломала ноготь. Дело было зарегистрировано в ЕРПП.


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URL: https://www.vb.kg/395961
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