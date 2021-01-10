Камчы Кольбаев подарил Айсулуу Тыныбековой автомобиль

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова поблагодарила на своей странице в Инстаграм криминального авторитета Камчы Кольбаева за подаренный автомобиль.

Она отметила, что новый автомобиль Тойта CHR ей подарилд Кольбаев во время, когда ей было тяжело и больше никто не ценил ее достижения.

"Сегодня я хотел написать о моем брате Камчыбеке Колбаеве, который меня поддержал. Я решила раскрыть подарок, который он мне сделал. Искренне благодарю вас за него!

Когда я успешно вернулся с чемпионата мира 2017 года в Париже, он подарил мне новую Toyota CHR. Если честно, это был один из тех мрачных моментов, когда я получила спортивную травму. Вы единственный, кто оценил мой успех и мотивировал меня покорять новые высоты. Еще раз спасибо за вашу поддержку!", - написала Айсулуу Тыныбекова.

Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова в 2019 году стала чемпионкой мира, в 2020 году завоевала золотую медаль кубка мира.

Камчыбек Кольбаев в настоящее время находится под стражей. Его подозревают в организации преступной группировки. Госдеп США объявили награду за его поимку в качестве одного из лидеров международной преступной группы.