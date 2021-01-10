Возбуждено 11 уголовных дел по нарушениям избирательного законодательства. Об этом в ходе брифинга сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

- Всего за весь период в координационную группу ЦИК поступило 61 сообщение и информация. Большинство сообщений содержали сведения о нарушениях правил агитации. Были сообщения об угрозах по принуждению голосования в пользу того или иного кандидата, - сказал Тынчтык Шайназаров.

Факты принуждения избирателей зарегистрированы правоохранительными органами, ведется расследование. Известно о двух таких случаях.

Кроме того, Шайназаров отметил, что больше всего жалоб поступало на кандидата Садыра Жапарова – более 10 жалоб.

Отметим, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по избранию формы правления.