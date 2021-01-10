Жапаров: Какими бы ни были итоги выборов, все должны их признать (Видео)

Какими бы ни были итоги выборов, кто бы ни победил - их должны все признать. Об этом сегодня, 10 января, заявил кандидат в президенты Кыргызстана Садыр Жапаров. Он и его супруга Айгуль проголосовали на избирательном участке № 1053.

Напомним, сегодня проходят выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в стране.

Жапаров не смог назвать своего основного конкурента, отметив, что все кандидаты являются таковыми.

"Только Бог знает итоги выборов", - сказал Садыр Жапаров, отвечая на вопрос журналиста о его прогнозах.

При этом он заявил, что все должны признать итоги выборов, какими бы они ни были.

"Нужно уважать выбор большинства народа, меньшинство должно подчиниться", - заключил кандидат.