Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Новиков проголосовал на досрочных выборах президента (Фото)

305  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков проголосовал на досрочных выборах Президента и референдуме по определению формы правления в стране.

Новиков проголосовал на избирательном участке № 1102 в городе Бишкеке, расположенном в здании Специализированной дошкольной образовательной организации № 122.

Какой форме правления и какому кандидату он отдал предпочтение не сообщается. Сам Новиков в интервью журналистам отказался озвучивать свой выбор. Он лишь отметил, что пока серьезных нарушений в ходе голосования не зарегистрировано и выразил надежду, что выбору в целом пройдут честно и открыто.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395980
Теги:
выборы, референдум, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  