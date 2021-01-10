Новиков проголосовал на досрочных выборах президента (Фото)

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков проголосовал на досрочных выборах Президента и референдуме по определению формы правления в стране.

Новиков проголосовал на избирательном участке № 1102 в городе Бишкеке, расположенном в здании Специализированной дошкольной образовательной организации № 122.

Какой форме правления и какому кандидату он отдал предпочтение не сообщается. Сам Новиков в интервью журналистам отказался озвучивать свой выбор. Он лишь отметил, что пока серьезных нарушений в ходе голосования не зарегистрировано и выразил надежду, что выбору в целом пройдут честно и открыто.