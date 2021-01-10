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Начальник ГУВД Бишкека: Обстановка на 14:30 часов в столице спокойная

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- Виктория Гунгер
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Начальник ГУВД города Бишкек Канат Джумагазиев: "В настоящее время, обстановка на 14:30 часов в столице спокойная, выборы президента, а также проводимый референдум проходят свободно, где наши граждане путем тайного голосования выражают свое волеизъявление. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.

Сотрудники городской милиции обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы в полном и необходимом объеме. Инспекторы бишкекской патрульной службы милиции внимательно контролируют все близлежащие дороги и подъездные пути к избирательным участкам во избежание возникновения автомобильных заторов и пробок. Общественный транспорт работает в обычном и штатном режиме, все городские коммуникации функционируют бесперебойно.

В ГУВД напоминают, что в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/395985
Теги:
выборы, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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