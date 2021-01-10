Начальник ГУВД Бишкека: Обстановка на 14:30 часов в столице спокойная

Начальник ГУВД города Бишкек Канат Джумагазиев: "В настоящее время, обстановка на 14:30 часов в столице спокойная, выборы президента, а также проводимый референдум проходят свободно, где наши граждане путем тайного голосования выражают свое волеизъявление. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.

Сотрудники городской милиции обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы в полном и необходимом объеме. Инспекторы бишкекской патрульной службы милиции внимательно контролируют все близлежащие дороги и подъездные пути к избирательным участкам во избежание возникновения автомобильных заторов и пробок. Общественный транспорт работает в обычном и штатном режиме, все городские коммуникации функционируют бесперебойно.

В ГУВД напоминают, что в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.