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Кыргызстанцы в России участвуют в выборах президента КР и в референдуме

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- Евгений Денисенко
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В России также, как и в Кыргызстане, сегодня проходит голосование по выборам президента КР и по форме правления в республике. В голосовании участвуют находящиеся в РФ граждане КР, выполнившие для этого необходимые требования и включенные в списки избирателей.

Как сообщалось ранее, на территории Российской Федерации решением ЦИК Кыргызской Республики образованы 15 избирательных участков. В том числе, пять - в Москве и по одному в десяти городах – Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске Владивостоке, Сургуте, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, на базе расположенных здесь дипучреждений КР, и в Тюмени.

В Российской столице три участка разместились на территории посольства – в здании самой дипмиссии, ее кафе и консульского отдела. Для удобства граждан списки избирателей распределены в алфавитном порядке их фамилий. Так, в самом посольстве голосуют соотечественники, у которых фамилии начинаются с букв А и Б, в здании кафе – с В-К, в консульском отделе – Л-М, на еще двух участках, расположенных в столичной школе № 627, - с букв Н-С и Т-Я.

Для удобства граждан у входа в метро "Добрынинская" неподалеку от посольства КР в РФ и здания самой дипмиссии установлены знаки передвижения к каждому избирательному участку и баннеры с указанием их номеров. В целях содействия избирателям привлечено более ста волонтеров из числа активистов, студентов и молодежи кыргызской диаспоры.

В посольстве напомнили: для участия в голосовании при себе необходимо иметь один из видов национальных паспортов КР - внутренний паспорт (ID-карта), общегражданский, дипломатический или служебный. Голосование проходит с 8.00 до 20.00 по местному времени для каждого из российских регионов, где расположились участки.

На территории Российской Федерации в списки избирателей включены в общей сложности 31 638 граждан КР, в том числе 17 891 - по Москве.

По информации посольства, по состоянию на 10.30 по московскому времени работа на всех пяти УИКах в российской столице продолжалась в штатном режиме, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. На текущий момент здесь на выборах президента КР проголосовало 1212 граждан КР и на референдуме – 1143.

Со стороны независимых наблюдателей и наблюдателей от политических партий нарушений избирательных прав голосующих не было зафиксировано. В штатном режиме проходит голосование и на участках в других регионах России.


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URL: https://www.vb.kg/395986
Теги:
выборы, миграция, посольство, президент, Россия, Кыргызстан
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