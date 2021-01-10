"РФ не устоять без постсоветских государств. Сила – в партнерстве с ними"

Устойчивость России зависит от союза с постсоветскими государствами. Однако руководители РФ отказывались это видеть на протяжении 30 лет. И теперь самые большие культурные центры в Средней Азии - турецкие, а российские где? Если это страны русскоговорящие, то, что делает РФ, чтобы укрепить это и их? Сколько институтов "Сороса" есть в Бишкеке и сколько российских?

Такими актуальными вопросами задался в интервью ITON TV военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что российский лидер заявил о развороте в сторону стран постсоветского пространства. Это не говорит, что Россия не уверена в партнерстве с западом и боится потерять своих союзников в СНГ.

- Но говорит, что политзрелось РФ начала развиваться. И только РФ начинает понимать, что будущее в партнерстве с государствами СНГ и ЕАЭС. Ни в отношении с США, ни с Европой, а там. Если вы не будете развивать эти союзы, или будете делать это также бездарно, как делали 30 последних лет, у вас будут прекрасные отношения с Вашингтоном и они будут рады присутствовать на похоронах России. Чтобы этого не произошло, в странах постсоветского пространства надо усилить отношения не только в военной сфере, но и экономической и других, - считает Кедми.

Он привел в пример и отношения с Кыргызстаном и Казахстаном, наряду с другими государствами, ЕАЭС.

- Сколько российских предприятий в РК? Владельцы крупнейших концернов там если не турки, то британцы. А в РФ куда деньги идут? Дворцы по 500 млн-млрд долларов строят? За эти деньги, сколько можно было вложить в РК и Кыргызстан, Армению и Белоруссию? Это надо развивать – экономические, научные отношения, политические отношения и связи. Устойчивость этих государств зависит от России. Это уже дошло и до Пашиняна, и до "батьки", и до других. Но и они нужны России. Вот только политика РФ в отношении этих партнеров - преступная халатность и непонимание в чем, с кем и где интересы российского государства, - подчеркнул Яков Кедми.