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В Бишкеке прошел турнир Волейбольной лиги матерей (фото)

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- Мария Стрельцова
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В Бишкеке сегодня прошел третий тур четвёртого чемпионата Волейбольной лиги матерей.

"Этот тур отличается тем, что мы вступили в современную систему игр, где в течении двух месяцев каждая команда сыграет по две игры, а это 33 команды со всей республики", - рассказала VB.KG один из организаторов Лиги матерей Барчын Аманова.

Турнир проводится с соблюдением всех требований Минздрава - маски, расстояние, измерение температуры, виза врача, санитайзеры, отсутствие зрителей.

"Приятно осознавать, что наши дамы помимо домашних хлопот, работы и других обязанностей уделяют время для спорта. Создают свои команды, тренируются, растут, дружат и стремятся играть с каждым разом лучше, - отмечают организаторы, - Надеемся, придёт тот день, что на нас обратит внимание наше государство, и выделит место и средства для возведения современного спортивного комплекса".

Лига существует с 2016 года. Со дня ее основания Федерация волейбола Кыргызстана взяла ее под свой контроль, добавив в официальный календарь соревнований. Волейбольной лиге матерей нет аналогов на пространстве СНГ. В нее входят более 70 команд со всей республики. Она состоит из женщин старше 35 лет.


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URL: https://www.vb.kg/395997
Теги:
волейбол, Бишкек, Кыргызстан
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