Референдум по форме правления в Кыргызстане могут признать состоявшимся

На 18.00 явка избирателей на референдум составила 33,08 %, что составляет 1 178 656 избирателей. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Из них:

Бишкек – 131 035 избирателей или 31,49%,

Ош – 56 659 избирателей или 37,49%,

Жалал-Аба.дская область – 224 010 избирателей или 33,60%,

Иссык-Кульская область – 120 319 избирателей или 39,09%,

Нарынская область – 73 478 избирателей или 36,29%,

Ошская область – 245 559 избирателей или 33,97%,

Таласская область – 49 412 избирателей или 31,30%,

Чуйская область – 167 266 избирателей или 28,26%,

Баткенская область – 101 049 избирателей или 33,99%.

МИД – 9 869 избирателей или 19,95%

Отметим, референдум признается состоявшимся, если явка избирателей составит более 30 %.