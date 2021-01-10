Референдум по форме правления в Кыргызстане могут признать состоявшимся

На 18.00 явка избирателей на референдум составила 33,08 %, что составляет 1 178 656 избирателей. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.
Из них:
Бишкек – 131 035 избирателей или 31,49%,
Ош – 56 659 избирателей или 37,49%,
Жалал-Аба.дская область – 224 010 избирателей или 33,60%,
Иссык-Кульская область – 120 319 избирателей или 39,09%,
Нарынская область – 73 478 избирателей или 36,29%,
Ошская область – 245 559 избирателей или 33,97%,
Таласская область – 49 412 избирателей или 31,30%,
Чуйская область – 167 266 избирателей или 28,26%,
Баткенская область – 101 049 избирателей или 33,99%.
МИД – 9 869 избирателей или 19,95%
Отметим, референдум признается состоявшимся, если явка избирателей составит более 30 %.