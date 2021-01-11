Смог в Бишкеке: "Огонь беспредела разожгли и поддерживают чиновники"

Тема смога настолько взбудоражила умы власть имущих, что они стали судорожно перебирать варианты, как решить экологическую проблему. И нашлось их немало. Причем то, что предлагают чиновники, вполне логично, пусть и с опозданием в десяток лет. Вот только где взять деньги на претворение этих идей в жизнь? И деньги–то немалые, надо сказать. Но вот об этом государственные деятели скромно умалчивают. Как и о том, что именно с их подачи эта проблема как таковая и появилась.

Трио вонючих

Уже долгое время столица нашей страны занимает лидирующие позиции в различных экологических антирейтингах по качеству воздуха. Дошло до того, что даже европейские журналисты заинтересовались этой темой и начали снимать о Кыргызстане видеоролики. А такая реклама стране, стремящейся к производству экологических продуктов и активизации туризма, не очень–то и нужна.

Дошло до того, что даже перестали отмахиваться от назойливых активистов и признали: смог есть и с ним надо что–то делать. Тут же были выделены три виновника дымной шапки над Бишкеком - это ТЭЦ, новостройки и автомобили.

Из них два виновника сжигают уголь, а третий выбрасывает в атмосферу продукты горения бензина и дизельного топлива. Особенно это заметно, когда с утра пораньше автомобилисты по полчаса прогревают машины, чтобы в тепле и комфорте доехать до работы, отравляя все вокруг ядовитым дымом.

Казалось бы, причины установлены, нужно найти способ изменить ситуацию. Но сделать это, как выясняется, непросто. Способы–то есть, но большинство из них не подходит - очень дорого, а нам нужно дешево и кардинально. Например, исполняющий обязанности градоначальника столицы Балбак Тулобаев высказал мнение, что ТЭЦ Бишкека необходимо срочно переводить на газ, а жителям новостроек запретить отапливать дома углем с Кара– Кече.

Прекрасный план, эффективность которого и впрямь была бы очень высокой. Беда лишь в том, что есть ряд серьезных вопросов, которые поднимают эксперты. И ни Балбак Тулобаев, ни правительство не могут дать на них ответы. Например, сколько он будет стоить да и вообще выполним ли переход ТЭЦ на голубое топливо? И кто будет за это платить? Да и отопление квартир в таком случае станет в разы дороже.

Теперь об отоплении углем частных домов. Какую альтернативу могут предложить чиновники людям? Газ? Даже до повышения курса доллара цена на этот вид топлива была такой, что большая часть горожан не имела возможности использовать его для обогрева своих жилищ. Сейчас и подавно, тем более в саманном поясе.

Остается только электричество. И это, к слову, было бы вполне логично для страны, богатой водными ресурсами. Но вот беда, наши энергетические предприятия работают на грани, новые не строятся, а потребление растет. Если перевести бишкекский частный сектор на отопление электричеством, то вся страна останется без света.

Впрочем, при нынешних тарифах этого и не произойдет. Дабы склонить людей к отказу от угля, нужно, чтобы стоимость отопления электричеством была ниже. А для этого придется понизить цену киловатта. Разница перекрылась бы субсидиями в энергосектор. Но есть сильное опасение, что брать их будут из налоговых поступлений. И тогда получится, что одна часть населения будет оплачивать отопление другой части. Такой вариант в принципе неприемлем.

Частных много, общественных мало

По автомобильному транспорту тоже полно идей. Но все они также сопряжены с большими тратами. Для того чтобы отвадить человека от личного авто, нужно предложить ему альтернативу в виде комфортного и недорогого (по сравнению с себестоимостью проезда на собственной машине) автобуса, троллейбуса и маршрутного такси. Кстати, автобусы и бусики должны обязательно работать на газе. А если еще и монорельс построить, так вообще красота.

Одновременно с этим создаются экономические барьеры на пути использования личных "повозок". Например, увеличение налога на машины с большим объемом двигателя, высокая стоимость парковки и так далее. Сыграет свою роль и запрет на использование низкокачественного топлива.

К бабке не ходи, минимум половина автомобилистов перестанет, во всяком случае, каждый день пользоваться личными колесами. А это уже существенная лепта в защиту окружающей среды. Но где взять достаточное количество автобусов и троллейбусов? Городские власти настолько заигрались в популизм с тарифом на проезд, что довели транспортную сферу до тяжелейшего состояния. Ни один инвестор в здравом уме не вложится в покупку дорогостоящей техники. Бюджет же такое приобретение не осилит.

Без обновления парка пассажирских машин категорически нельзя внедрять остальные новшества. Но вот как раз с различными повышениями у нас все в порядке. Стоимость парковки однозначно вырастет, это вопрос времени. А летом должен произойти переход на топливо более высокого класса, как того требуют обязательства перед Евразийским союзом. И получится, что автомобилисты заплачут, но ездить не перестанут?

Довольно оригинальные предложения звучат и от Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства. В их числе строительство города– спутника, завода по сборке электромобилей, а также ТЭЦ–2.

Как отмечают представители ведомства, есть перечень долгосрочных мер на 2021–2023 годы. Согласно им необходимо расширять Бишкек с учетом региональных особенностей розы ветров, строительных норм и правил. Для этого требуется построить город–спутник на 30 гектарах в Кун–Тууйском айыльном аймаке Сокулукского района. Это позволит вывести госучреждения, а главное, промышленные объекты из центральной части столицы и распределить их по пригороду.

В планах защитников окружающей среды значится и завершение строительства ТЭЦ–2. Причем объект должен работать исключительно на газе. Как известно, в 1986 году под эти цели было выделено 136 гектаров земли. Однако почти 30 из них уже захвачены под строительство частного сектора. Но это далеко не главная проблема. Для доведения энергетического объекта до рабочей стадии необходимо 200 миллионов долларов!

Есть в долгосрочных планах не менее фантастические проекты, как, например, строительство завода по сборке электромобилей. Наверняка этот промышленный объект будет совсем не дешевле, чем ТЭЦ–2. И здесь дело упирается не столько в деньги, сколько в готовность инвесторов вкладываться в политически нестабильную республику.

Ни вентиляции, ни зелени

За всеми этими разговорами и попытками создать имитацию бурной деятельности чиновники пытаются спрятать то, что они натворили за последние десятилетия. ТЭЦ работает уже полвека, но никогда прежде объект не называли источником образования едкой серой шапки над городом. Почему? Да потому что ее вина здесь небольшая.

Основной источник задымления столицы - саманный пояс из более чем сорока новостроек. Тысячи домов отапливаются углем, а частенько и чем попало - и тряпками, мусором, дровами, автомобильными покрышками. Будь на том месте сады и поля, как раньше, никакого смога не было бы и в помине. Но в свое время бездействие и трусость госмужей привели к тому, что самозахваты вокруг столицы не были остановлены.

Опять же усилиями чиновников город бездумно застраивался без учета продуваемости и озеленения. Разрешительные документы подписывались пачками и, вероятно, отнюдь не за спасибо. Теперь нет ни естественной вентиляции, ни зеленых насаждений. Да, в последнее время высаживается много саженцев, но происходит это преимущественно в южной зоне, так как только там есть место. Да и толку от них в ближайшие лет 10–15 точно не будет.

Кстати, единственным человеком, который открыто обозначил эту проблему, является глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова. По ее мнению, нужно расширять ветровые коридоры, уменьшать препятствия для вентиляции. А проекты озеленения муниципального предприятия "Зеленхоз" должны регулярно проходить государственную экологическую экспертизу. Это позволит знать, сколько деревьев высадят, какую крону они дадут, какой будет потенциал поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Сегодняшнее же озеленение в виде однолетних цветов и газонов не дает значимого эффекта.

Свой негативный вклад в образование смога вносит и вечно дымящая городская свалка. А дымит она потому, что есть определенные люди, которым невыгодно строительство мусоросортировочной линии да и вообще нормализация работы объекта. Потому что крутятся там огромные деньги. И, вероятно, именно по этой причине уже много лет не может завершиться ожидаемый горожанами проект по рекультивации мусорного полигона, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития.

При попустительстве чиновников не соблюдают нормы даже те немногочисленные предприятия, которые есть в столице и Чуйской области. Все они обязаны использовать фильтры и другие очистительные элементы. Но происходит ли это? Вопрос риторический.

Вот и получается, что весь дым, накрывающий наш город, появился от огня беспредела, который разожгли и поддерживают чиновники. Но чтобы избавиться от серой шапки, мало потушить пламя. Нужно еще провести ряд дорогостоящих мероприятий. Было бы идеально, если бы проводились они за счет коррупционеров, нагревших руки на всем перечисленном выше.

а в это время...

В суете новогодних событий практически незамеченной осталась новость о том, что ОАО "Северэлектро" приостановило выдачу технических условий на трехфазные вводы для бытовых нужд.

По словам энергетиков, суточное потребление электроэнергии по Чуйской и Таласской областям, а также по Бишкеку постоянно растет. При этом успешное прохождение зимнего периода и максимальных нагрузок будет определяться надежностью работы электросетей. Дабы не повышать на них нагрузку, с 28 декабря до 1 апреля приостановлена выдача технических условий на трехфазные вводы для бытовых потребителей.

Надо ли объяснять, что это вовсе не прихоть инженеров, а жесткая необходимость, связанная с понижением уровня воды на Токтогульской ГЭС и возможными веерными отключениями. Так о каком отказе от угля можно говорить?