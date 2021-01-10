Предварительные итоги голосования: лидирует Садыр Жапаров

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Согласно предварительным данным, полученным путем автоматического подсчета голосов, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Он получил 79% голосов.
Следом идут Адахан Мадумаров с 6% и Бабыржан Тольбаев с 2% голосов.
На референдуме большинство кыргызстанцев проголосовали за президентскую форму правления.
В настоящее время поступили данные от 65% избирательных пунктов.
Официальные итоги выборов будут объявлены после ручного подсчета голосов.