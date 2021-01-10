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Предварительные итоги голосования: лидирует Садыр Жапаров

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

Согласно предварительным данным, полученным путем автоматического подсчета голосов, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Он получил 79% голосов.

Следом идут Адахан Мадумаров с 6% и Бабыржан Тольбаев с 2% голосов.

На референдуме большинство кыргызстанцев проголосовали за президентскую форму правления.

В настоящее время поступили данные от 65% избирательных пунктов.

Официальные итоги выборов будут объявлены после ручного подсчета голосов.


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URL: https://www.vb.kg/396004
Теги:
выборы, президент, референдум, Кыргызгаз, Садыр Жапаров
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