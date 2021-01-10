Садыр Жапаров пообещал не устраивать политических гонений

Если народ выберет на референдуме президентскую форму правления, это не значит, что вся полнота власти будет сосредоточена в одних руках. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Садыр Жапаров.

По его словам, в Конституцию будут введены нормы, которые не позволят допустить узурпацию.

- Для баланса мы предлагаем ввести институт Курултая, перед которым ежегодно будет отчитываться президент. Также будет существовать парламент, который будет наделен полномочиями. В любом случае мы будем работать открыто и любую критику будем принимать. Никаких политических гонений не будет, - сказал Жапаров.

Напомним, согласно предварительному подсчету голосов на досрочных президентских выборах Садыр Жапаров набрал более 79% голосов.