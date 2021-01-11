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В Токмаке произошло тройное убийство. Оперативники задержали подозреваемых

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- Екатерина Улитина
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Оперативниками ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмак по горячим следам раскрыто тройное убийство, сообщает пресс-служба областной милиции.

9 января в дежурную часть ОВД города Токмак поступило сообщение от местного жителя, что в одном из домов города Токмак был ранен хозяин дома. По данному факту незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. В доме сотрудники милиции обнаружили трех мужчин с различными телесными повреждениями. Один из них скончался от телесных повреждений в ходе оказания первой медицинской помощи со стороны экипажа скорой помощи, а двое других скончались в реанимационном отделении территориальной больницы.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками милиции были обнаружены следы борьбы, осколки сломанных бутылок из под водки.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130(Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудники милиции установили личности двух мужчин, которыми оказались, Э.Т., 1981 года рождения, который является хозяином указанного дома и Д.А., 1988 года рождения, личность третьего в настоящее время устанавливается.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятия сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмак по горячим следам в тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны К.Т., 1984 года рождения и С.М., 1989 года рождения, которые после совершения преступления скрывались в Кеминском районе.

По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, где двое подозреваемых нанесли многочисленные телесные повреждения троим погибшим, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ОВД города Токмок.

Назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/396019
Теги:
убийство, Чуйская область, Кыргызстан, УВД
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