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В Бишкеке задержан лжесотрудник ГКНБ с поддельным удостоверением

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной патрульной службы милиции совместно с сотрудниками УГКНБ по г. Бишкек задержали лжесотрудника госкомитета нацбезопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 10 января примерно в 14:55 часов на пересечении улиц Токомбаева и Нуркамала был остановлен автомобиль марки "Тойота-Камри" из-за отсутствия госномера. При проверке соответствующих документов на автомобиль, пассажир сидевший на заднем сидении гражданин Б.А. представился сотрудником ГКНБ и предъявил удостоверение сотрудника государственного комитета национальной безопасности. На месте было установлено, что удостоверение сотрудника ГКНБ является поддельным.

По данному факту гражданин Б.А. доставлен в УВД Октябрьского района г. Бишкек, для дальнейшего разбирательства, автомобиль без государственных номерных знаков водворен на специализированную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/396021
Теги:
ГКНБ, ГУВД, задержание, подделка, Бишкек, Кыргызстан, Документ
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