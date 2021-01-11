Кыргызстан в ближайшие месяцы ждут еще одни президентские выборы - Кулов

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что после принятия новой Конституции в Кыргызстане пройдут еще одни президентские выборы.

Отметим, голосование на досрочных выборах президента состоялось накануне, 10 января. Официальные итоги еще не подведены, но по предварительным данным с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров.

- Предстоит консолидировать общество. Это непростая задача. После принятия новой Конституции вновь предстоят выборы президента. Это неизбежно, так как новый президент станет одновременно и главой государства и главой исполнительной ветви власти. Сейчас он не имеет полномочий вмешиваться в работу правительства. С принятием новой Конституции полномочия действующего президента автоматически не могут быть расширены. Значит он должен вновь переизбираться, - считает Феликс Кулов.

Генерал отмечает, что по новой Конституции планируется, что парламент наполовину будет состоять из одномандатных депутатов и наполовину избранных по партийным спискам. Ожидается, что Жогорку Кенеш сократят до 90 человек.

- В общем, это будет уже не чимкирикский, а кустурканский парламент. Значит разочарование в институтах власти еще более усилится. Таким образом, нас ожидают в мае (эту дату вчера озвучил на пресс-конференции Жапаров), выборы в парламент и после этого выборы президента. Но перед этим придётся ещё провести референдум по принятию новой Конституции, - продолжил Феликс Кулов.

При этом он подчеркивает, что очередного референдума может и не быть , в случае если поправки будут вносить в главы с 3 по 8. По закону в этом случае поправки могут принять сами депутаты без всенародного голосования.

Кулов уверен, что новые выборы благоприятно скажутся на политической ситуации в стране. С одной стороны они помогут успокоить проигравших накануне политиков - они начнут готовиться к новым выбором. С другой стороны у Садыра Жапарова есть все шансы одержать очередную победу.

- Если Жапаров начнёт реально выполнять то, что обещал и в первую очередь начнет избавляться от пришедших на волне митингов новоявленных назначенцев и вместо них назначать, как обещал, на конкурсной основе новые кадры; если срочно создаст, как обещал в октябре прошлого года, Комитет реформ и туда войдут толковые, честные специалисты и проведет, как обещал, ряд других неотложных мер, то тогда это будет сигнал для бизнеса и инвесторов, который даст мощный импульс экономическому развитию. Ну и само собой гарантирует ему победу на предстоящих в этом году новых президентских выборах.

Одним словом, всем оптимизма и уверенности в будущем, служению которому было главным предвыборным обещанием Садыра Жапарова, - заключил Феликс Кулов.