"В клятве Гиппократа не указано, что врачи должны терпеть хамство"

Кыргызское общество, вступив в третье тысячелетие, переживает сложные перемены в экономических, социально-политических и духовных основаниях своего бытия. Эти противоречивые изменения проявляются и на здоровье населения Кыргызстана. Продолжительность жизни нашего народа уменьшается, смертность растет, заболеваемость различными нозологиями увеличивается и не только вследствие ковида. Возможности для лечения и укрепления здоровья для большинства наших граждан значительно снизилось.

К сожалению, продолжает формироваться негативная тенденция перемещения современного кыргызского общества по различным характеристикам здоровья в разряд деградирующих социальных систем. Следовательно, актуальность проблемы ценности здоровья обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, что речь идет о выживании целого народа. В результате глобализационных явлений человечество с каждой ступенью своего развития становится более монолитным, цельным организмом. Поэтому в нашей республики работают врачи из различных государств. В этом плане Кыргызстан для них стал даже больше, чем родной дом. Он стал раем, где можно лечить без оглядки на последствия своего лечения. Все врачи знают, что прооперировать - это только четверть дела, 75%- это послеоперационный уход. Наши зарубежные коллеги оперируют за огромные деньги и уезжают до новых больных, которые им поставляют наши же врачи, которые по сути уже не медики, а скорее посредники, для которых самочувствие сограждан становится второстепенным делом. Как говорится, издержки капитализма.

Пандемия ковида показала взаимозависимость общества и индивида в плане здоровья. То есть состояние здоровья человека напрямую зависит от того, насколько здорово само общество. Таким образом мы должны признать, что наше общество нездорово и как это не печально, оно не функционально на уровне Министерства здравоохранения. В силу того, что здоровье обладает таким значением, которое обусловливает все стороны жизнедеятельности, как общества, так и индивида, мы должны напрямую указать недостатки современной системы в здравоохранении.

Актуальность этой проблемы возрастает в силу того, что мы становимся свидетелями появления и нарастания пренебрежения государственной медициной и бесправным положением врачей, работающих в государственных больницах и поликлиниках и вседозволенностью частного сектора, а также пиратскими действиями представителей зарубежной медицины. Для того чтобы отечественные врачи могли работать за рубежом наши медики должны сертифицировать свой диплом, вне зависимости в частном или государственном секторе они будут работать. Потом сдать экзамен на знание языка той страны где они будут функционировать, и подтвердить свои врачебные навыки и кучу других формальных действий. В нашей же республике зарубежные врачи платят символическую сумму в виде лицензии в сто долларов и потом вовсю оперируют как на испытательном полигоне с лабораторными мышками. Наши соотечественники, которые пинком открывают двери государственных поликлиник и больниц, порой ведут себя неадекватно и позволяют не только нецензурные выражения, но и поднимают руки на мед персонал. В частных же клиниках безропотно платят долларами и не смеют спросить какие-либо гарантии. Сколько может это терпеть наш несчастный и незащищенный медицинский персонал. Хамское поведение нашего население появилось, не побоюсь этого сказать, с легкой руки чиновников из Министерства здравохранения, которые переложили всю ответственность за развал отечественной медицины на плечи медперсонала. Именно чиновники Минздрава ответственны за положение наших врачей, которые перестали быть людьми, оказывающих медицинскую помощь, скорее они стали обслугой, с которой не церемонятся. Как не терпеливы врачи советских времен, но и они уже теряют терпение. Уже вовсю начинает работать поколение миллениалов, для которых прибыль становится выше совести, не взирая на клятву Гиппократа. Я понимаю, что сейчас не время читающих людей, но я прошу кыргызстанцев прочитать повнимательнее клятву Гиппократа, в которой нигде не сказано, что врач должен терпеть хамство и лечить бесплатно.

Данная ситуация сложилась по многим причинам, в которой не малую роль сыграло то, что нашу медицину добили различного рода проекты, когда при помощи зарубежных грантов наши чиновники от медицины загубили остатки советской системы здравоохранения. К примеру, они покупали заведомо устаревшее оборудование либо посылали главных врачей учиться за рубеж, которые забыли, как вообще лечить и уже давно не вставали со своих удобных кресел в красиво обставленных кабинетах на деньги налогоплательщиков. Они ездили в разные страны не для того. чтобы учиться новым технологиям и новым методам лечения и даже не за теоретическими знаниями, а скорее, чтобы с женами ходить по магазинам в погоне за ширпотребом. Наша медицина безнадежно отстала, мы сейчас находимся в начале 20 века и догнать уже передовые нет никакой возможности. Ни правительство, ни министерство здравоохранения даже не думает об этом, так как заняты выборами и политическими играми, а население вообще по- хамски относится к нашей отечественной медицине. Неужели нашему правительству и народу нужна пандемия похлеще чем эта, чтобы поднять значимость врачей и отечественной медицины?

Автор: Каракыргыз Нурберген