Дегенбаев: Мы многое умеем - "покупай кыргызское"! (фото)

За последние несколько лет кыргызские производители достигли успехов, представив всему миру, например, кыргызский мед. Фасоль экспортируется в 35 стран мира. Баткенский сушеный абрикос можно найти на прилавках США. Узгенский рис охотно покупают европейцы, зная его диетические преимущества. Не говоря уже о молочной продукции, которую раскупают в Казахстане. Сознание граждан сейчас меняется - люди начали понимать, что не будет развития, если не будем поддерживать свое. Об этом рассказал в интервью VB.KG Бакыт Дегенбаев, председатель правления ассоциации отечественных производителей. Он на протяжении шести лет возглавляет группу и движение "Покупай кыргызское".

Влияние пандемии

Кыргызские производители оказались в тяжелом положении из-за карантина. Пострадали все отрасли, кроме производителей хлеба, муки, молока. После карантина все трудятся. Необходимо сохранить бизнес, вывести на прежний уровень, сохранить рабочие места. Полно проблем и дел, которые нужно выполнить. Мы освоили, как работать удаленно. Некоторые учреждения пришли к выводу, что можно работать и без офиса. Карантин научил нас работать четко, действовать быстро и принимать решения. Поняли, что интернет нужен и это большая сила. Пандемия показала, что нашим производителям нужно развиваться. Но при этом они достойны похвалы - меньше чем за месяц они начали выпускать антисептики, маски, подавив панику среди общественности.

Что радует?

Радует, что люди сплотились. Если бы не гражданское общество и волонтёры государству было бы очень трудно, возможно и не выкарабкались бы. Народ также сплотился в понимании, что надо больше потреблять и покупать свои товары, общество поняло роль и важность наличия в стране отечественных производителей, которые за очень короткое время смогли переориентировать свои производства и в пределах одной-двух недель смогли обеспечить народ антисептиками, СИЗами, одноразовыми масками и т.д. В обычное время такое производство переориентировать ушло бы полгода минимум.

Как двигаться дальше?

Необходимо форсировать развитие своего отечественного производства. При закрытых границах страна, оказывается, может остаться без тех или иных жизненно важных товаров, такие как дезинфицирующие средства, лекарства, материалы для СИЗов. В такой или подобной ситуации в стране должен быть список отраслей, обязанных быть здесь, это химическая, фармацевтическая, текстильная отрасль, собственная авиация.

Учитывая, что коронавирус останется с нами навсегда, а также учитывая, что в мире это не последняя пандемия и не последний вирус, госуправление, госменеджмент, чиновники в стране должны уметь проявлять не дюжую гибкость. Это веление и требование времени. При введении режима ЧП и ЧС и управление страной должно быть подобающим. При очень гибком госменеджменте даже из этого кризиса страна могла бы выйти с плюсом. Все предпосылки были, вся инфраструктура для этого была и есть.

От местных антенн до конфет

На платформе Фейсбук открыта группа "Покупай Кыргызское! Производство основа развития!", она создана для поддержки отечественных производителей, имеет более 28 тысяч участников. Здесь делятся историями успеха, информацией, фотографиями.

Товары народного потребления - это довольно ёмкий сектор нашей экономики. Долгое время Кыргызстан хромал в этом направлении, завозя 100% нашей потребности из-за границы. Отечественное предприятие наладило линейку товаров народного потребления. Это гладильные доски, различные антенны, настенные кронштейны для телевизоров, почтовые и газовые ящики, дозаторы для антисептиков, обеззараживающие медицинские лампы и много другой продукции.

Джалал-Абадский производитель предлагает шоколадные изделия на основе местного чернослива с орехом, кураги с миндалем, грецким орехом. Они вышли на объём производства до 20 тонн шоколадных конфет ежемесячно.

Здесь можно найти и каракольское сурепное масла, и беш бармак быстрого приготовления, и зимние дыни, и натуральные соки отечественных производителей.

Каждый гражданин – инвестор. Наша каждая покупка – инвестиция в экономику. Если купим одну вещь, произведенную в Кыргызстане, то сохраним одно рабочее место. Если будем покупать каждый день, то поспособствуем устойчивому развитию экономики.