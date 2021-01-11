Статс-секретарь Минтранса возместил государству 2,5 млн сомов

Задержанный по подозрению в коррупции статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев признал свою вину и возместил государству часть причиненного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

"В ходе досудебного производства по факту коррупции в Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош (далее ГДАД) при Министерстве транспорта и дорог 7 января 2021 года по подозрению в совершении преступления был задержан статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики Мамыркалиев Эрмек Алтымышевич.

9 января 2021 года Э.Мамыркалиевым добровольно возмещена в денежном выражении часть причиненного ущерба интересам государства в сумме 2 500 000 сомов", - говорится в сообщении ведомства.

В этот же день Первомайского районным судом города Бишкек в отношении Эрмека Мамыркалиева применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщается, что в настоящее время в рамках досудебного производства Финансовой полицией привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга. Ущерб по указанной коррупционной схеме составил 20 млн сомов, из которых силами финансовой полиции возмещена практически вся сумма.

Следствие по досудебному производству находится на стадии завершения.