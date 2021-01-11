Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Статс-секретарь Минтранса возместил государству 2,5 млн сомов

293  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержанный по подозрению в коррупции статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев признал свою вину и возместил государству часть причиненного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

"В ходе досудебного производства по факту коррупции в Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош (далее ГДАД) при Министерстве транспорта и дорог 7 января 2021 года по подозрению в совершении преступления был задержан статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики Мамыркалиев Эрмек Алтымышевич.

9 января 2021 года Э.Мамыркалиевым добровольно возмещена в денежном выражении часть причиненного ущерба интересам государства в сумме 2 500 000 сомов", - говорится в сообщении ведомства.

В этот же день Первомайского районным судом города Бишкек в отношении Эрмека Мамыркалиева применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщается, что в настоящее время в рамках досудебного производства Финансовой полицией привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга. Ущерб по указанной коррупционной схеме составил 20 млн сомов, из которых силами финансовой полиции возмещена практически вся сумма.

Следствие по досудебному производству находится на стадии завершения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396029
Теги:
коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан, ущерб, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  