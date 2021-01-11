В незаконном обогащении подозревается судья ВС Дильфуза Боронбаева

Судья судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР - "Б.Д.С.", преследуя корыстные цели и жажду наживы, будучи обязанным декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством КР, при этом не имея законных источников дохода приобрела многочисленные объекты имущества. Об этом сообщили в ГКНБ.

Среди судей судебной коллегии с такими инициалами - Боронбаева Дильфуза Салимовна. Судья коллегии по экономическим и административным делам ВС КР.

Как отмечают в ведомстве, за "Б.Д.С." числится более 20 единиц элитной недвижимости от ведущих строительных компаний, квартиры в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс – классов.

- В целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества, судья зачастую не производила регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих государственных органах, а в отдельных случаях и вовсе оформляла необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь, не имели каких-либо подтвержденных источников дохода. Также установлены регулярные туристические поездки судьи Б.Д. и ее близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции и Азии, Европы и США, требующих значительных финансовых расходов, что также может свидетельствовать об ее незаконных доходах на должности судьи ВС КР, - говорится в информации ГКНБ.

В настоящее время в рамках зарегистрированного дела досудебного производства по признакам преступления предусмотренного ст. 323 (Незаконное обогащение) Уголовного Кодекса Кыргызской Республике проводятся ряд следственно оперативных мероприятий, преступной деятельности судьи Боронбаевой, в т.ч. по установлению других принадлежащих ей незадекларированных активов.

- По результатам расследования материалы уголовного дела будут направлены в Генеральную прокуратуру КР для последующего внесения представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для получения согласия на привлечение судьи "Б.Д.С." к уголовной ответственности, - подчеркнули в ГКНБ.