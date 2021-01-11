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Жапыкеев из палаты: Жумалиев скоро будет задержан (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Кубанычбек Жумалиев, дай бог, скоро будет задержан. Об этом заявил глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев в своей палате больницы, где он находится на лечении. Видео об этом он опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее Жапыкеев сообщил, что суд вновь начал рассматривать иск депутата Кубанычбека Жумалиева к нему. Сам депутат Кубанычбек Жумалиев заявил, что такое решение он принял после обысков ГСБЭП торговых центров "Таатан" и "Гоин" 4 ноября, которые принадлежат его близким родственникам.

Началось же все с того, что летом 2020 года Сыймык Жапыкеев на своей кухне через социальные сети обвинил Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Жумалиев потребовал с Жапыкеева через суд компенсацию морального вреда за оскорбления в свой адрес в размере 10 млн сомов. Суд встал на сторону депутата, снизив сумму иска до 10 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396035
Теги:
ГСБЭП, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, больница, Сыймык Жапыкеев
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