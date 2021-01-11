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В родовом селе Садыра Жапарова празднуют его победу (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В родовом селе кандидата в президенты Садыра Жапарова Кен-Суу проходит празднование по поводу его победы на выборах. Об этом редакции VB.KG сообщил житель села.

По его словам, мероприятие проходит на местном стадионе, который когда-то построил Садыр Жапаров.

- А вчера после огласки предварительных итогов в селе все с радостью встретили эту новость. Сразу же пошли залпы салютов. Мы очень гордимся нашим односельчанином, - сказал он.

Напомним, Садыр Жапаров с большим отрывом обогнал других кандидатов в президентской гонке, набрав, по предварительным данным ЦИК КР, 79 % голосов избирателей. С победой на выборах его уже поздравили президенты России и Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/396042
Теги:
Иссык-Кульская область, Садыр Жапаров
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