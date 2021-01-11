"Как после бомбежки". В соцсетях обсуждают условия работы сельских медиков

В социальных сетях обсуждают состояние зданий группы семейных врачей (ГСМ) в селах Чуйской области Озерное и Октябрьское.

На фотографиях видны обшарпанные стены здания, обвалившаяся штукатурка на потолке и прогнившие трубы.

"Так выглядят ГСВ с. Октябрьского и Озёрного Чуйской областной ЦСМ. Тут и без описания понятно в каких условиях вынуждены работать медики обслуживающее приписанное население. Обычно в таких случаях списывают всё на отсутствие финансирования. Но почему тогда у ЦСМ к которому относятся эти ГСВ в 2018-2019 годах в бюджете остались не востребованными 10 млн сомов. Зачем держать таких некомпетентных руководителей которые в упор не видят недостатки гос учреждения которыми они руководят ? А различного рода проверки и комиссии этот ЦСМ то же почему обходят стороной", - написал автор фотографий.