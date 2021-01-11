Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

188  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.

Шавкат Мирзиеев выразил уверенность, что под руководством Садыра Жапарова Кыргызстан преодолеет стоящие перед ним трудности и проведет успешную программу по укреплению государственности, национального единства и устойчивого роста социально-экономического развития страны.

Он подчеркнул, что Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление и продвижение кыргызско-узбекского сотрудничества по всем сферам жизнедеятельности, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Садыр Жапаров поблагодарил Главу Узбекистана за поздравления и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя государствами и впредь будет успешно развиваться во благо и интересов двух братских народов.

Также Шавкат Мирзиеёв пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Республику Узбекистан, что было с благодарностью принято.

Стороны договорились определить сроки визита по дипломатическим каналам.

Кроме того, Шавкат Мирзиеёв и Садыр Жапаров договорились поддерживать постоянную прямую связь для решения актуальных вопросов и вывести двустороннее и многостороннее сотрудничество стран на новый уровень.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396053
Теги:
Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  