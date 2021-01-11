Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.

Шавкат Мирзиеев выразил уверенность, что под руководством Садыра Жапарова Кыргызстан преодолеет стоящие перед ним трудности и проведет успешную программу по укреплению государственности, национального единства и устойчивого роста социально-экономического развития страны.

Он подчеркнул, что Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление и продвижение кыргызско-узбекского сотрудничества по всем сферам жизнедеятельности, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Садыр Жапаров поблагодарил Главу Узбекистана за поздравления и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя государствами и впредь будет успешно развиваться во благо и интересов двух братских народов.

Также Шавкат Мирзиеёв пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Республику Узбекистан, что было с благодарностью принято.

Стороны договорились определить сроки визита по дипломатическим каналам.

Кроме того, Шавкат Мирзиеёв и Садыр Жапаров договорились поддерживать постоянную прямую связь для решения актуальных вопросов и вывести двустороннее и многостороннее сотрудничество стран на новый уровень.