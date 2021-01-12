Реджеп Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост президента

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает предвыборный штаб Садыра Жапарова.

"Выражаю свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения наших отношений и сотрудничества, которые укрепляются тесными дружескими связями между нашими братскими народами", - говорится в тексте поздравительного сообщения.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами, пожелал мира и процветания дружественному кыргызскому народу.