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В Иркутске задержали кыргызстанца с поддельными документами

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- Евгений Денисенко
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В рамках рейдов по проверке соблюдения миграционного законодательства в Иркутске был задержан ряд иностранных граждан. Одним из них оказался 42-летний приезжий из Кыргызстана.

Он вызвал подозрение у иркутских полицейских тем, что при виде дежурного автомобиля ускорил шаг и попытался скрыться во дворах. Однако сделать это ему не удалось. На требование предъявить документы мужчина предоставил отрывную часть бланка уведомления о прибытии. Но подлинность этого документа вызвала сомнения у стражей порядка

Для дальнейшего разбирательства кыргызстанца доставили в отдел полиции. И здесь было установлено, что уведомление – фальшивое.

Как сообщили в региональном МВД, возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция по ней предусматривает ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.


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URL: https://www.vb.kg/396067
Теги:
Россия, задержание мигрантов из Кыргызстана
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