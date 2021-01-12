Кандидат в президенты Арстанбек Мыктыбек заявил о создании политпартии

Директор Центра развития халал-индустрии, кандидат в президенты Арстанбек Мыктыбек заявил о создании политической партии и призвал граждан примкнуть к нему. Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в соцсетях.

Отметим, Арстанбек Мыктыбек баллотировался в президенты Кыргызстана. На выборах 10 января, по предварительным данным, он набрал более 23,5 тысяч или 1,68 % голосов, оставив позади 14 конкурентов.

Мыктыбек Арстанбек в своем видеообращении признал итоги президентских выборов. Он даже доволен свои результатом, но считает, что ему есть над чем поработать. Развиваться и продвигать свои идеи он намерен посредством политической партии "Нур".

"Наша партия будет называться "Нур". То есть политическая партия "Нур". Мы разработаем новую платформу, устав, программу и позже представим ее общественности", - сказал он.

От редакции напомним, партия "Нур" не новая. Она планировала принять участие в парламентских выборах 2020 года, однако позже уведомила о своем отказе.