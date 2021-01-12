В РФ продолжат помощь переселенцам-соотечественникам

Соотечественники, которые переезжают в Россию на ПМЖ, получат дополнительную поддержку от государства. Такие преференции предложены в рамках государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

По информации МВД РФ, проект соответствующих дополнений в этот документ уже подготовлен. В частности, для многодетных семей, переезжающих на территории приоритетного заселения, предусматриваются компенсирование затрат на уплату государственной пошлины за нотариальное заверение верности перевода личных документов. С прошлого года статус территории приоритетного заселения закреплен за субъектами РФ, входящими в состав Дальневосточного федерального округа. Переселенцы, выбирающие для себя ДФО, получают в 5 раз больше подъемных, чем в случае с другими регионами страны.

Кроме того, продлен срок действия свидетельства участника госпрограммы с трех до пяти лет – в целях минимизации рисков, связанных с переездом в РФ.

Государственная программа по оказанию поддержки добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она вступила в силу в 2006 году, в последующие годы совершенствовалась и настоящее время успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Цель программы - оказать содействие в переселении тем соотечественникам, которые осознано приняли решение вернуться на родину, обеспечить им переезд с наименьшими материальными затратами, помочь в оформлении правового статуса на территории России и обеспечить работой.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы предусматривает совершенствование механизмов реализации и этой госпрограммы. Например, в 2020 году был увеличен список членов семьи участника программы, которые имеют право вместе с ним переселиться в Россию, в перечень добавили и приемных родителей.

Вместе с тем, как сообщают российские СМИ, соотечественники, потерявшие статус участника госпрограммы, обязаны будут возместить финансовые средства, потраченные на предоставление им государственной поддержки и социальных гарантий. Речь идет о тех, кто добровольно отказался от такого статуса или покинул регион, обозначенный в свидетельстве участника программы ранее, чем через три года со дня постановки на учет.