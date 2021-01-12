Задержан член ОПГ Пакыр Калла. Он подозревается в нападении на человека

В Сузаке задержан член ОПГ по кличке Пакыр Калла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Сообщается, что 30 декабря примерно в 14.00 в милицию сообщили, что в больницу поступил человек с колото-резанным ранением в области груди. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Хулиганство".

По подозрению в преступлении задержан ранее судимый гражданин Б.Б., который стоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки, известен под кличкой Пакыр Калла.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.