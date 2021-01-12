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Епископ Даниил поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах

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- Александр Тузов
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Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

"Ваше Превосходительство, уважаемый Садыр Нургожоевич! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Кыргызской Республики. Глубоко убежден, что Ваш жизненный опыт принесет благотворные плоды в служении Кыргызскому отечеству, а Ваши усилия будут способствовать политической, экономической и социальной стабильности в стране. Сугубо молюсь о сохранении в нашем обществе непреходящих идеалов мира, добра и справедливости. Со всеми православными христианами Кыргызстана прошу Всевышнего Бога о Вашем благополучном служении на высоком посту руководителя страны. Желаю Вам доброго здравия, а также многих и благих лет!" – говорится в поздравлении епископа Даниила.


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URL: https://www.vb.kg/396075
Теги:
выборы, православие, президент, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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