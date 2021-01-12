"Для защиты от мракобесия". КГК требует отставки Нуржигита Кадырбекова

Комитет гражданского контроля выражает крайнюю обеспокоенность наступлением на фундаментальные права человека со стороны Министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова. Об этом они написали в соцсетях.

Как отметили в организации, им стало известно из СМИ, что Кадырбеков приказал "всем медиацентрам при министерстве культуры, информации и туризма не публиковать видеоклипы, песни и тексты песен певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева.

- Так же министр намерен такие же указания направить в соцсети и СМИ, которые "не относятся к министерству. Театральные и развлекательные центры так же готовят инструкции о запрете проведении концертов этих певцов. Он же сообщил, что "рассматривается предложение о лишении звания Заслуженный артист Кыргызской Республики одного из них. Так же сообщается, что будут аннулированы государственные награды певцов. Заявления Нуржигита Кадырбекова являются зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции. Эта угроза направлена не только против певцов, но и против каждого из нас. Это не первое наступление Министерства культуры на фундаментальные права и свободы человека, свободу слова, свободу выражения мнения, свободу совести, - отмечают представители КГК.

Права и свободы не могут ограничиваться произвольно ни одним министром или иным представителем государства, считают они.

- Права и свободы человека неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. Каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами. Согласно статье 31 Конституции Кыргызской Республики каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, - говорится в заявлении.

Как государство-член ООН, Кыргызская Республика добровольно ратифицировала Международный Пакт о гражданских и политических правах, где статья 18 гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии, напомнили в КГК.

- Нецензурные выражения не могут быть обоснованием репрессий против артистов и деятелей культуры, так как морально-нравственное воспитание является задачей родителей несовершеннолетних детей, но не государства. Каждый родитель вправе сам заботиться и ограничивать доступ своих несовершеннолетних детей к выступлениям артистов, и имеет для этого все технические возможности. Комитет гражданского контроля призывает всех представителей средств массовой информации и творческих профессий объединить усилия для защиты пространства для творческой свободы, иначе подобные репрессии могут разрастись и коснуться каждого. Обращается к сообществу адвокатов и правозащитников содействовать артистам, и обжаловать антиконституционные заявления Нуржигита Кадырбекова в Генеральную прокуратуру и судебные органы. Призываем граждан КР всем вместе потребовать незамедлительной отставки Министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова, и ликвидации самого министерства, как неэффективного и создающего лишнюю нагрузку на нищий бюджет государства. Задачи министерства по туризму вполне может выполнять министерство экономики. Призываем всех объединить усилия для защиты от наступления мракобесия на фундаментальные гражданские свободы в Кыргызской Республике, - подчеркивается в сообщении КГК.