Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства Абдилата Капарова

Сегодня Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу экс-начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова, который 4 года отбывал наказание за неисполнение решения Ошского горсуда о выплате компенсации в сумме 250 000 сомов за причиненный моральный вред губернатору, премьер-министру, экс-президенту страны Сооронбаю Жээнбекову и спикеру Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову.

По словам представителей защиты экс-начальника УВД, доказать факт разжигания межнациональной розни, а также клевету относительно суммы полученных якобы Жээнбековыми средств, следствию и суду тогда не удалось. В итоге Капаров четыре года просидел по политическим мотивам.

- Информацию ранее об этих же 5 млн сомах, выделенных после революции 2010 года, в прессе озвучивал Азимбек Бекназаров. Однако он остался на свободе, а отца о троих детей, находящихся на его попечительстве, отправили в тюрьму. Хотя лингвистическую экспертизу его высказываний в СМИ по факту разжигания межнациональной розни, проводил не специалист-лингвист, а философ. Поэтому, мы требуем отправить дело на новое рассмотрение и доставить в качестве потерпевшей стороны Жээнбековых в суд. А также отменить предыдущие решения судов, по которым отбывал наказание наш подзащитный, - отметил в своем выступлении адвокат Капарова Эркин Саданбеков.

Также адвокаты Абдилата Капарова заявили, что если Жээнбековы считают себя потерпевшей стороной, пусть придут в суд и сами расскажут, на какую сумму им причинили вред.

На что адвокат Валерьян Вахитов, представляющий интересы Жээнбековых, отметил, что тема относительно 5 млн не имеет отношения к рассматриваемому делу, так как в ней давно уже поставлена точка.

- Следователь следственного отдела прокуратуры города Ош Араков постановлением от декабря 2013 года отказал в возбуждении уголовного дела по п.3, ч.1. ст. 28 по-старому УК, в отношении Жээнбекова за отсутствием состава преступления. Это то, что касается денег. Если Капаров считает, что следователь поступил неправильно, пусть обжалует в установленном порядке. Точка в этом деле давно поставлена. Суд первой инстанции в 2014 году, суд первой инстанции в 2015 году и суд второй инстанции в 2016 году точку в этом деле, повторюсь, поставил. По этим 5 млн все давно исследовано. Поэтому, к нынешнему процессу это отношения не имеет. Сейчас мы рассматриваем неисполнение решений суда Капаровым, - подчеркнул Вахитов.

Что касается неисполнения решений суда и статьи по разжиганию межнациональной розни, по которым был осужден Капаров и по которым написана кассационная жалоба в Верховный суд на решение Ошского облсуда от 2017 года, то считаем, что она не подлежит удовлетворению, уверен адвокат.

- 12 мая 2017 года Капаров был признан виновным по части 1 ст. 299. Экспертное заключение по факту разжигания межнациональной розни дала тогда Академия наук. При этом на тот момент Капаров ознакомился с этим экспертным заключением, но не обжаловал его через своих адвокатов, ни писал жалобу в Генпрокуратуру. В качестве доказательства плюс ко всему к материалам дела приобщен был компакт-диск с его выступлением в СМИ. И я считаю, наказание Капарова соответствует ч.1 ст.299 УК КР, - заключил Вахитов.

Примечательно, что фигурирующие в деле Капарова Асылбек и Сооронбай Жээнбеков, как выяснилось на процессе из выступления их защитников, не являются потерпевшей стороной, а лишь проходят в нем как свидетели.

- То есть, в принудительной их доставке в зал суда нет никакой необходимости. Тем более, Асылбек Жээнбеков уже дал свои показания следствию. Поэтому, говорить о том, что они потерпевшая сторона в этом деле не совсем корректно, - пояснил адвокат Асылбека Жээнбекова Жыргалбек Бабаев.

В итоге суд после обсуждения, принял решение отказать в удовлетворении кассационной жалобы и отставить в силе решение первых двух инстанций по делу Абдилата Капарова.