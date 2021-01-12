Памяти Болота Шамшиева. Забытый и незабытый гений

Сегодня в Республиканском доме кино имени Ч. Айтматова состоялся День памяти по случаю 80-летия со дня рождения всемирно известного кыргызского кинорежиссера, драматурга, общественного и государственного деятеля, народного артиста Кыргызстана и СССР, лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов "Манас", лауреата множества отечественных и зарубежных наград и премий, подлинного кыргызского патриота, одного из авторов "кыргызского кинематографического чуда" - Болота Шамшиева.

Болот Шамшиев был человеком разносторонним. Именно он разработал правила игры кок бору, по которым сейчас проводят соревнования по этому виду спорта. Но несомненно главное наследие Болота Шамшиева его фильмы.

Будучи студентом Болот Шамшиев дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько "Зной". Первый же полнометражный фильм в качестве режиссера "Выстрел на перевале Караша" стал классикой советского кинематографа.

Именно Болот Шамшиев увидел в талантливом художнике Суймонкуле Чокморове - актера, воплотившего на экране настоящего киногероя эпохи - сильного, гордого и справедливого. Последующие двадцать лет стали для режиссера и кыргызского кинематографа знаковыми. Такие фильмы как "Алые маки Иссык-Куля", "Ранние журавли", "Волчья яма" удостаивались международных премий, становились кассовыми, но самое главное даже сквозь прошедшие десятилетия остаются в числе важнейших и любимых у кыргызских зрителей.

Воспоминания современников

Владимир Михайлов-Лидский, прозаик, поэт, историк кино, культуролог:

Шамшиев много рассказывал о своих книгах, ведь он с 88-го ничего не снимал, занимался писательской работой. Это ужасно обидно. Человек такого мощного таланта, такого своеобразного дарования, режиссёр от бога, более тридцати лет не снимал фильмы, не выполнял своего предназначения, своей земной миссии. Когда я его спрашивал почему, он только сокрушённо махал рукой и говорил что-то про деньги. А потом рассказывал, правда, скупо, о том, как там-то и там-то ставили ему палки в колёса.

Интересный был человек, прекрасные фильмы снимал, увлекательные книги писал, необычные исторические теории выдвигал. Ну, и государство, конечно, могло бы пособить. Ведь такие люди - слава государства. Но нет. А я ещё нескромно думаю: если государству на таких титанов плевать, то чего о нас, грешных, говорить? Мы по определению классика щелкопёры и бумагомараки, недостойные государева ока. Да нам и не надо ничего, лишь бы войны не было. В смысле, революции.

А Шамшиеву - слава и память!

Султан Раев, Народный писатель Кыргызстана:

Фильмы Болота Шамшиева заняли достойное место в общемировом перечне лучших кинопроизведений. Ч.Айтматов – в литературе, Б.Шамшиев-Т.Океев – в кино, Молдобасанов – в музыке, Г.Айтиев – в изобразительном искусстве, Б.Бейшеналиева – в балете, Б.Минжилкиев в – в вокале – все они, каждый в своей сфере, поднялись на высший мировой уровень. Все они продвинули на век вперед развитие кыргызской культуры, это были великие личности нашего народа, вечное негасимое созвездие на небосклоне кыргызской культуры… Они жили по внутренним законам духа и чести, высоко поднимая знамя своего народа, о котором возвестили своими талантами всему миру.

В жизни Болота Шамшиева был только один враг, с которым он непрестанно боролся – это "духовная нищета", "духовная пустота". В свое время наш Болот ага говорил нам об этом прямо, без прикрас. Все мы слушали его тогда, но не придавали этому особого значения. Нынешняя наша жизнь показала нам, что эту "духовную нищету" нельзя победить материальными благами, что борьба с ней начинается с заполнением "духовной пустоты". И сейчас порой становится страшно от того, что эта "пустота" становится болезнью как наших миллионеров, так и нашего политического истеблишмента.