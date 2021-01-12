Пресс-секретарь ГКНБ КР стал гендиректором "Пятого канала"

Пресс-секретарь Госкомитета национальной безопасности КР Рахат Сулайманов назначен гендиректором "Пятого канала". Информацию VB.KG подтвердили сотрудники телеканала.

Сегодня он уже был представлен коллективу. Прежний руководитель Эрнис Кыязов также сегодня был освобожден от занимаемой должности. Причина его увольнения пока неизвестна.

От редакции напомним, с 2010 года 100% акций ЗАО "Пятый канал" перешли в ведение Фонда управления государственным имуществом. В 2018 г. его директором был назначен Эрнис Кыязов и канал возобновил вещание в новом формате.