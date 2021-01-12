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Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с избранием Президентом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"Результаты волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного Вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия, на дальнейшее её устойчивое развитие и укрепление.

Народы Таджикистана и Кыргызстана связывают многовековые традиции отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения. Будучи заинтересованным в сохранении и приумножении всего созидательного исторического наследия взаимоотношений наших народов, выражаю надежду на совместные с Вами последовательные усилия по выводу на качественно новый уровень всего комплекса таджикско-кыргызского многопланового сотрудничества", - говорится в поздравительном сообщении.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности на посту Президента, а братскому кыргызскому народу – мира, стабильности и всевозрастающего прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/396091
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Кыргызстан
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