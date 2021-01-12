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"Будут митинги". В мэрии Бишкека подняли тему повышения тарифов на проезд

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 12 января, водители общественного транспорта обратились к мэрии и городскому кенешу с просьбой повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Заявление было сделано в ходе встречи с вице-мэром Азимом Алымкуловым.

Водители напомним, что в столице много лет тариф на проезд в маршрутках остается 10 сомов. За это время почти в два раза выросла стоимость горючего, подорожали запчасти на транспорт и сервисное обслуживание. В ходе совещания, прозвучал ультиматум о приостановлении работы маршрутных такси, если тариф не поднимут до 15 сомов.

Столичные власти не поддержали предложение перевозчиков. Заместитель начальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев отметил, что повышение тарифов на проезд вызовет негативную реакцию в обществе.

- Сейчас трудное время. Если мы сегодня поднимем тарифы, завтра молодежь и активисты выйдут на улицы. Возможна дестабилизация общественной ситуации, митинги и нарушение общественного порядка, - сказал Атантаев.

Отметим, водители регулярно поднимают вопрос повышения тарифов на проезд. Несколько раз они отказывались выходить на маршруты, требуя от властей выполнить их требования. В настоящее время проезд на маршрутном такси стоит 10 сомов, в автобусах и троллейбусах - 8 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396092
Теги:
мэрия, тарифы, Бишкек, общественный транспорт
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Комментарии
мирлан
12.01.2021, 17:43

лучше все маршрутки убрать с улиц

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