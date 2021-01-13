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Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран, входящих в ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Данный документ, напомнили в ЕЭК, был разработан этой комиссией совместно с государствами-союзниками - Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией. Его основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности. А также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.

Для реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между их уполномоченными, компетентными органами и Евразийской экономической комиссией. При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми этими странами. Работа над его проектом проводилась Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-партнерами с 2014 года.

Комментируя суть документа на онлайн-брифинге, состоявшемся в конце минувшего года, помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина пояснила: "До сих пор из-за различия в пенсионных системах пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах ЕАЭС . Например, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсии за период работы в России не получал. Но теперь трудящиеся стран ЕАЭС будут получать пенсии за период работы и у себя на родине, и в других странах Союза – от каждой за конкретный период работы в ней. При этом каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству".

"Благодаря этому соглашению, трудовые мигранты смогут получать пенсию в любой точке Союза", - подчеркнула Малкина. Но уточнила: чтобы получить такое право на пенсию, нужно проработать в другом государстве ЕАЭС не меньше одного года.

В России, по оценке правительства страны, реализация документа не потребует дополнительных бюджетных средств. И будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда РФ.


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URL: https://www.vb.kg/396095
Теги:
Россия, ЕАЭС
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