Подробности гибели несовершеннолетнего на горнолыжной базе Каракола

Погибший, при спуске на горнолыжной базе "Каракол", несовершеннолетний приехал с матерью из Казахстана. Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила подробности происшествия.

12-января в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило телефонное сообщение о том, что при спуске с одной из трассы горнолыжной базы "Каракол" ударившись об дерево, несовершеннолетний погиб на месте происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации районной милиции, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что 3 января 35-летняя жительница г. Нур-Султан Республики Казахстан со своим 13-летним сыном И.С. приехала в гости к своему двоюродному брату в г. Токмак Чуйской области.

10 января двоюродный брат со своей семьей и племянником И.С. прибыли в г. Каракол, где они поселились в одной из гостиниц города, откуда выезжали на горнолыжную базу "Каракол" на отдых.

12 января примерно в 13.00 часов во время отдыха на горнолыжной базе несовершеннолетний И.С. поднялся на подъемнике на высоту 3040 метров и совершил спуск по западной трассе. Примерно на высоте 2700 метров при повороте с западной на восточную трассу, он не справившись на скорости, врезался в растущую вдоль трассы ель. В результате, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

"В ходе внешнего осмотра погибшего в присутствии судебно-медицинского эксперта у него были обнаружены переломы ноги и шеи. Для полного выяснения всех обстоятельств гибели И.С. назначена судебно-медицинская экспертиза и ведутся следственные мероприятия", - информирует руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

31 января погибшему И.С. исполнилось бы 14 лет.