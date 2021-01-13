Погода
$ 83.84 - 84.16
€ 101.00 - 102.25

Подробности гибели несовершеннолетнего на горнолыжной базе Каракола

567  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Погибший, при спуске на горнолыжной базе "Каракол", несовершеннолетний приехал с матерью из Казахстана. Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила подробности происшествия.

12-января в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило телефонное сообщение о том, что при спуске с одной из трассы горнолыжной базы "Каракол" ударившись об дерево, несовершеннолетний погиб на месте происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации районной милиции, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что 3 января 35-летняя жительница г. Нур-Султан Республики Казахстан со своим 13-летним сыном И.С. приехала в гости к своему двоюродному брату в г. Токмак Чуйской области.

10 января двоюродный брат со своей семьей и племянником И.С. прибыли в г. Каракол, где они поселились в одной из гостиниц города, откуда выезжали на горнолыжную базу "Каракол" на отдых.

12 января примерно в 13.00 часов во время отдыха на горнолыжной базе несовершеннолетний И.С. поднялся на подъемнике на высоту 3040 метров и совершил спуск по западной трассе. Примерно на высоте 2700 метров при повороте с западной на восточную трассу, он не справившись на скорости, врезался в растущую вдоль трассы ель. В результате, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

"В ходе внешнего осмотра погибшего в присутствии судебно-медицинского эксперта у него были обнаружены переломы ноги и шеи. Для полного выяснения всех обстоятельств гибели И.С. назначена судебно-медицинская экспертиза и ведутся следственные мероприятия", - информирует руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

31 января погибшему И.С. исполнилось бы 14 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396098
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, Каракол, горнолыжный спорт, Кыргызстан, Отдых, следствие, погиб ребенок, Сталбек Усубакунов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  