Школы в Узбекистане закрепят за командованиями военных округов

Выступая на расширенном заседании Совета безопасности, состоявшемся сегодня в Академии Вооруженных Сил, президент указал на важность продолжения начатых реформ в системе военного образования, пишет nuz.uz.

Необходимо совершенствовать деятельность военных училищ, лицеев и колледжей, в том числе военно-академических лицеев "Темурбеклар мактаби", подчеркнул Шавкат Мирзиёев. Для усиления у учащейся в них молодежи чувств национальной гордости, любви и преданности Родине, справедливости глава государства предложил использовать наследие предков, включая полководческое искусство Жалолиддина Мангуберди, Амира Темура, Шохруха Мирзо, Захириддина Мухаммада Бабура и других.

Были даны указания по превращению созданных в Ташкенте Парка Победы и Музея славы в научные центры, которые дадут населению, особенно молодежи, и военнослужащим возможность приобщиться к военной истории и подвигам выдающихся предков.

Для поднятия работы по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи на новый уровень поручено закрепить за командованиями военных округов не менее 10 школ. Под девизом "Отважный воин – пример для молодежи" командиры воинских частей станут проводить в этих школах уроки патриотизма и военной славы.

Кроме того, решено, что с использованием современной инфраструктуры, созданной в Вооруженных Силах, будет организовано не только военно-патриотическое воспитание молодежи, но и обучение ее востребованным на рынке труда профессиям.

Как заявил президент, "государство, не способное привить своим детям высокий патриотический дух, не сможет укрепить свою обороноспособность, каким бы мощным оружием оно ни обладало".