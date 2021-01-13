Погода
$ 83.84 - 84.16
€ 101.00 - 102.25

Некультурно. Минкульт отзывает награды Примбердиева и Чокоева

392  1
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации и туризма КР обсудило и приняло решения по скандальной авторской программе певца Курала Чокоева, которая вызвала негативный общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, министерством подписан приказ об отзыве нагрудного знака "Отличник культуры" присвоенный Куралу Чокоеву 12 июня 2011 года, а также направлено в Аппарат Президента КР предложение о рассмотрении вопроса лишения звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" Кайрата Примбердиева, присвоенного 20 ноября 2017 года.

- Кроме изложенного, подведомственным учреждениям Министерства рекомендовано, не включать обозначенных певцов к участию в государственных культурных мероприятиях, организуемых Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в течение определенного периода времени, - добавили в ведомстве.

Напомним, певец Курал Чокоев начал вести на своем YouTube-канале новое шоу с участием певцов кыргызской эстрады и нескольких комиков, бывших участников проекта "Тамашоу". Большинство зрителей контент программы возмутил, особенно нецензурная брань и пошлые шутки. Они потребовали Министерства культуры запретить шоу Чокоева. Последними гостями программы как раз стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз. И хотя Примбердиев принес гражданам свои извинения за участие в шоу, Минкульт все же решил отозвать выданные ему награды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396101
Теги:
Министерство культуры и туризма, культура, Кыргызстан, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Правдолюб
13.01.2021, 11:35

Министр культуры все награды они заработали своим трудом и умом. Если вас как министра что-то не устраивает то дам совет.Научите бескультурных людей не харкаться и не высмаркиваься на улице подтираясь руками об лавочки. Оставьте ребят в покое и их награды тоже, занимаетесь не тем делом. Как говорят в народе когда коту делать нечего он яйца лижит других проблем нет. Удач нашим артистам и певцам мы с Вами.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  