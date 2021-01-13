Некультурно. Минкульт отзывает награды Примбердиева и Чокоева

Министерство культуры, информации и туризма КР обсудило и приняло решения по скандальной авторской программе певца Курала Чокоева, которая вызвала негативный общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, министерством подписан приказ об отзыве нагрудного знака "Отличник культуры" присвоенный Куралу Чокоеву 12 июня 2011 года, а также направлено в Аппарат Президента КР предложение о рассмотрении вопроса лишения звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики" Кайрата Примбердиева, присвоенного 20 ноября 2017 года.

- Кроме изложенного, подведомственным учреждениям Министерства рекомендовано, не включать обозначенных певцов к участию в государственных культурных мероприятиях, организуемых Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в течение определенного периода времени, - добавили в ведомстве.

Напомним, певец Курал Чокоев начал вести на своем YouTube-канале новое шоу с участием певцов кыргызской эстрады и нескольких комиков, бывших участников проекта "Тамашоу". Большинство зрителей контент программы возмутил, особенно нецензурная брань и пошлые шутки. Они потребовали Министерства культуры запретить шоу Чокоева. Последними гостями программы как раз стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз. И хотя Примбердиев принес гражданам свои извинения за участие в шоу, Минкульт все же решил отозвать выданные ему награды.