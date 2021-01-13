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В Бишкеке банда вскрывала авто с помощью высоких технологических устройств

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- Оксана Гут
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Оперативники бишкекской криминальной милиции задержали организованную преступную группу, специализировавшуюся на кражах из салонов автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

9 января в УВД Первомайского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы Б.Р. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день, в период времени с 18:40 до 19:00 часов, путем незаконного проникновения в салон автомашины марки "Hyundai Solaris", припаркованной по улице Киевская, тайно похитили портмоне с денежными средствами в размере 1 тысяча 800 сомов, кожаную барсетку стоимостью 13 тысяч сомов, мужскую сумку, внутри которой находилась электрическая бритва стоимостью 5 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

"Сыщиками криминальной милиции УВД Первомайского района путем проведенного глубокого оперативного анализа было установлено, что в городе орудует устойчивая организованная преступная группа, состоящая из молодых ребят, которая с помощью высоких технологических устройств вскрывала автомашины и тайно похищала денежные средства и другие ценные вещи граждан, после каждого преступления злоумышленники тщательно скрывали свои следы", - отмечают в ведомстве.

Так, в ходе реализации полученной оперативной информации, сотрудники криминальной милиции Первомайского района вышли на след предполагаемых преступников и задержали на территории столицы следующих подозреваемых: Т.А 1988 года рождения, Д.Н. 1999 года рождения, Б.Б. 1999 года рождения, А.Н. 2003 года рождения. Трое из задержанных были ранее судимы.

Задержанные были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Один из подозреваемых пояснил, что через мессенджер Телеграм заказал специальное электронное устройство, которое может заменять практически любой пульт сигнализации от автомашины.

В данное время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/396102
Теги:
ГУВД, кража, уголовная ответственность, нанотехнологии, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, следствие
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