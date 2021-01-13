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Для абонентов "Бишкектеплоэнерго" - обновлены контакты горячей линии

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- Оксана Гут
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Абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго"! Обновлены контакты горячей линии предприятия.

"Если у вас возникли проблемы с отоплением или горячей водой, вы можете круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906", - сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Показания счетчиков (с 17 по 24 числа ежемесячно) можно отправить на: 0504828229 (WhatsApp) или позвонить на: 0312 492535.

Напомним, что предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.


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URL: https://www.vb.kg/396107
Теги:
Бишкектеплоэнерго, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан
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