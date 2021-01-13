Для абонентов "Бишкектеплоэнерго" - обновлены контакты горячей линии

Абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго"! Обновлены контакты горячей линии предприятия.

"Если у вас возникли проблемы с отоплением или горячей водой, вы можете круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906", - сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Показания счетчиков (с 17 по 24 числа ежемесячно) можно отправить на: 0504828229 (WhatsApp) или позвонить на: 0312 492535.

Напомним, что предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.